Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 15: Fehler im System
42 Min.Ab 12
Als der Mörder Damian Lake vor Gericht freigesprochen wird, obwohl alle Indizien gegen ihn sprechen, glaubt Charlie an ein Komplott. Und schon bald kommt er hinter die kriminellen Machenschaften, die sich im Gerichtssaal abspielen. Mit Lug und Trug hat es ein Mann namens Cerf geschafft, Mitglied der Geschworenenjury zu werden und so das Urteil zu manipulieren - dafür geht er sogar über Leichen ...
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
