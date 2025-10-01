Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Eine Minute nach Mitternacht

Paramount GlobalStaffel 5Folge 18
Eine Minute nach Mitternacht

Eine Minute nach MitternachtJetzt kostenlos streamen

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Folge 18: Eine Minute nach Mitternacht

41 Min.Ab 12

Kurz vor der Hinrichtung von Curtis, einem zum Tode verurteilten Schwerverbrecher, werden Zweifel an dessen Schuld laut. Charlie stellt fest, dass Curtis bei seinem Geständnis, das zu seiner Verurteilung geführt hat, gelogen hat. Offensichtlich gibt es in Curtis Umfeld Leute, die seine Begnadigung verhindern wollen. Sein Psychiater Stanley, der sich für Curtis' Freilassung eingesetzt hat, muss dafür sogar mit seinem Leben bezahlen ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Paramount Global
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Alle 6 Staffeln und Folgen