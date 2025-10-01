Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 22: Wiedergutmachung
42 Min.Ab 12
Don Eppes' Team bearbeitet eine Reihe von Banküberfällen, für die der ehemalige FBI-Ermittler Bloom als Hauptverdächtiger gilt. Dieser bestreitet vehement, mit den Überfällen in Verbindung zu stehen. Nur Colby ist bereit, Bloom zu glauben ... Charlie, der soeben sein neues Büro in der Universität bezogen hat, zweifelt an seiner Bestimmung, als Akademiker zu arbeiten. Amita gelingt es, seine Bedenken zu zerstreuen, doch schon wenig später wird sie Opfer einer Entführung ...
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
