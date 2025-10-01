Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 9: Mann im Schatten
39 Min.Ab 12
Bei einem Treffen der GEO, einer Organisation, die sich die Verbesserung der Welt als Aufgabe gestellt hat, geht eine Bombe hoch. Als das Gebäude evakuiert ist und das FBI mit den Ermittlungen beginnt, explodieren weitere Sprengsätze. Nach einigen Nachforschungen stellt Don fest, dass ihn McGill, ein Aktivist gegen die GEO, auf die richtige Fährte bringen kann. Und schon bald erfährt das Team, worum es bei der Sprengung wirklich ging ...
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
