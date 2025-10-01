Zum Inhalt springenBarrierefrei
Paramount GlobalStaffel 6Folge 13
Folge 13: Huren und Helden

40 Min.Ab 12

Das FBI untersucht Serienmorde im Rotlichtmilieu. Nach einem Mord in einem Hotel kann der verschwundene Mietwagen des Opfers per GPS geortet werden. Colby und Nikki nehmen die Verfolgung auf, jedoch ohne Erfolg - das FBI tappt weiterhin im Dunkeln. Charlie versucht, den Täter mittels Geo-Profiling aufzuspüren. Professor Lazlo findet heraus, dass die DNA die am Opfer gefunden wurde, auf eine Frau zurückzuführen ist, die das Gen für die Bluterkrankheit in sich trägt.

