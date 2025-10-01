Zum Inhalt springenBarrierefrei
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Die Zelle

Paramount GlobalStaffel 3Folge 22
39 Min.Ab 12

Don und seine Leute nehmen einen terrorverdächtigen US-Bürger fest, der zum Islam übergetreten ist. Sie kommen so einer einheimischen Terrorzelle auf die Schliche, die die gesamte Wasserversorgung von Los Angeles mit Sarin verseuchen will. Anhand eines Erpresserbriefes, in dem politische Forderungen gestellt und die Zahlung erheblicher Geldsummen verlangt werden, gelingt es mit Charlies Hilfe, die Struktur der Terrorzelle zu entschlüsseln ...

