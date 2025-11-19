Zum Inhalt springenBarrierefrei
Österreichs schockierendste Verbrechen

Der Silvestermord

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 4
Der Silvestermord

Österreichs schockierendste Verbrechen

Folge 4: Der Silvestermord

47 Min.Ab 12

Der vermeintliche Unfalltod des Wiener Billardmeisters Harald W. entpuppt sich nach sechs Monaten intensiver Polizeiarbeit als Mordkomplott. Vier junge Wiener im Alter von 21 bis 23 werden als Täter verhaftet. Wie gelingt es den Kriminalisten, dieses fast perfekte Verbrechen aufzuklären? Und wo liegt das Motiv für den Mord?

SAT.1 GOLD
