Österreichs schockierendste Verbrechen
Folge 2: Österreichs Tinder-Schwindler
48 Min.Ab 12
Es beginnt wie bei tausenden anderen Liebessuchenden auch: man legt sich ein Tinder-Profil an, um Ms. oder Mr. Right zu finden. Doch für sechs Opfer wird die Suche nach der Liebe zum Dating-Horror und zur Pleite-Falle. Denn sie gingen Österreichs Tinder-Schwindler Sascha W. auf den Leim. Insgesamt 590.000 Euro zog er Frauen und Männern aus der Tasche und gehört somit zu den "erfolgreichsten" und skrupellosesten Love-Scammern des Landes.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Österreichs schockierendste Verbrechen
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:AT, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Puls4