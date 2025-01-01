Falsche Polizei ergaunert MillionenJetzt kostenlos streamen
Österreichs schockierendste Verbrechen
Folge 5: Falsche Polizei ergaunert Millionen
49 Min.Ab 12
Seit 2018 geht eine Bande mit perfiden Mitteln ihrem Handwerk nach: Meist ältere Personen werden über das Telefonbuch anhand ihrer Vornamen ausgewählt und angerufen. Die Verbrecher geben sich als Kriminalpolizisten aus und locken so ihre Opfer über das Telefon in die Falle. Bei über 200 Opfern hat alleine diese eine Bande einen Schaden von über 4,5 Millionen Euro angerichtet. Die Polizei rechnet damit, dass die Dunkelziffer noch weitaus höher ist.
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:AT, 2011
Altersfreigabe:
12
