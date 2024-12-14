Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Österreichs schockierendste Verbrechen

Der Kannibale vom Neusiedlersee

ATVStaffel 5Folge 6vom 14.12.2024
Der Kannibale vom Neusiedlersee

Der Kannibale vom NeusiedlerseeJetzt kostenlos streamen

Österreichs schockierendste Verbrechen

Folge 6: Der Kannibale vom Neusiedlersee

44 Min.Folge vom 14.12.2024Ab 16

Im April 2018 macht die Polizei einen schockierenden Fund: aus dem Neusiedlersee werden der abgetrennte Torso und Kopf einer Leiche geborgen. Ein Hinweis führt in eine Gemeindewohnung im 20. Wiener Gemeindebezirk. Alfred U., der dort wohnt, hat eine lange Strafakte, die durchzogen ist von Gewalttaten: sexuelle Nötigung, Missbrauch, Vergewaltigung, versuchter Totschlag. Doch ist dieser Verdächtige auch der gesuchte Mörder? Grausame Funde in der Wohnung sprechen dafür ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Österreichs schockierendste Verbrechen
ATV
Österreichs schockierendste Verbrechen

Österreichs schockierendste Verbrechen

Alle 5 Staffeln und Folgen