Off Air - ganz privat: Mit Philipp IsterewiczJetzt kostenlos streamen
Off Air - ganz privat
Folge 7: Off Air - ganz privat: Mit Philipp Isterewicz
34 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 6
In dieser Folge von „Off Air – ganz privat“ spricht unser News-Kollege Philipp Isterewicz über seinen Hund Max, mit dem er erwachsen geworden ist. Vierzehn Jahre lang waren die beiden unzertrennlich, bis Philipp die schwere Entscheidung treffen musste, Max einschläfern zu lassen. Er erzählt, was der Verlust eines Haustiers bedeutet, wie er diesen Moment erlebt hat, warum ihn bis heute manchmal Schuldgefühle begleiten und was er anderen Menschen mit Haustieren mit auf den Weg geben möchte.
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Off Air - ganz privat
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Genre:Unterhaltung, Talk
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: SAT.1