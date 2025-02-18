Olaf Scholz. Countdown im KanzleramtJetzt kostenlos streamen
91 Min.Folge vom 18.02.2025Ab 12
Olaf Scholz so nah wie nie zuvor - und in entscheidenden Augenblicken seiner Amtszeit. Die Doku begleitet den Bundeskanzler seit November 2024, unter anderem am letzten Tag seiner Regierung, bei der Vertrauensfrage im Bundestag und im Wahlkampf. Exklusive Momentaufnahmen. Exklusive Einblicke. Moderatorin Katrin Bauerfeind spricht nicht nur mit dem "Kanzler Scholz", sondern auch mehrmals mit dem "Mensch Olaf Scholz".
Genre:Spezial, Dokumentation, Talk
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
