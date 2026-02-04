On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 25: Ihre letzten Worte
49 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
In Portland wird eine junge Frau mitten am Tag erschossen. Alle Ermittlungsansätze laufen ins Leere. Bewegung kommt in den Fall, als in einer anderen, ca. 200 Kilometer entfernten, Stadt eine Frau brutal vergewaltigt wird.
Genre:Dokumentation, Recht, Krimi
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© GRB Media Ranch, LLC