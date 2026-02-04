Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 25vom 04.02.2026
49 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

In Portland wird eine junge Frau mitten am Tag erschossen. Alle Ermittlungsansätze laufen ins Leere. Bewegung kommt in den Fall, als in einer anderen, ca. 200 Kilometer entfernten, Stadt eine Frau brutal vergewaltigt wird.

