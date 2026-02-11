On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 27: Gib niemals auf!
48 Min.Folge vom 11.02.2026Ab 12
Seit ihrem vierten Lebensjahr quält Heidi Jones die Frage: Wer ist der Mörder ihrer Mutter? Sie war damals Zeugin des schrecklichen Verbrechens. Können neue Technologien bei der Suche nach dem Täter helfen?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
On the Case - Unter Mordverdacht
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Recht, Krimi
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-9: GRB Media Ranch, LLC