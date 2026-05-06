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On the Case - Unter Mordverdacht

Blutige Fußspuren

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 25vom 06.05.2026
Blutige Fußspuren

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On the Case - Unter Mordverdacht

Folge 25: Blutige Fußspuren

48 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 12

Eine Mutter und ihre Tochter im Teenageralter werden brutal in ihrem Zuhause ermordet. Die Ermittler finden beim Eintreffen ein Blutbad vor. Ein blutiger Fußabdruck und der herzzerreißende Bericht eines dreijährigen Mädchens, das unverletzt blieb, geben entscheidende Hinweise.

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