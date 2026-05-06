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On the Case - Unter Mordverdacht

Die Herzkönigin

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 26vom 06.05.2026
Die Herzkönigin

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On the Case - Unter Mordverdacht

Folge 26: Die Herzkönigin

48 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 12

Eine junge Frau wird erschossen in ihrem Haus gefunden, und die Polizei tappt im Dunkeln. Ein mysteriöser Brief aus unbekannter Quelle leitet den Wendepunkt der Ermittlungen ein.

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