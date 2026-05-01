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On the Case - Unter Mordverdacht

Der Schmerz einer Gemeinschaft

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 30vom 20.05.2026
Der Schmerz einer Gemeinschaft

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On the Case - Unter Mordverdacht

Folge 30: Der Schmerz einer Gemeinschaft

49 Min.Folge vom 20.05.2026Ab 12

1999 wird der schwule Aktivist Dennis Dolinger in seinem Haus auf dem Capitol Hill ermordet. Als Details zu der Tat ans Licht kommen, ist die Community schockiert: Dolinger wurde mit einem Schraubenzieher erstochen.

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