One Piece

Es gibt nur einen Sieger! Ruffy gegen Kaido!

ProSieben MAXX
Folge vom 24.11.2025
Es gibt nur einen Sieger! Ruffy gegen Kaido!

Es gibt nur einen Sieger! Ruffy gegen Kaido!Jetzt kostenlos streamen

One Piece

Folge vom 24.11.2025: Es gibt nur einen Sieger! Ruffy gegen Kaido!

Folge vom 24.11.2025
Ab 12

Die Fünf Weisen beauftragen die Agenten der CP0 damit, Ruffy mit allen Mitteln auszuschalten. Dieser befindet sich noch immer im Kampf gegen Kaido und setzt Gear 4 ein, um den Kaiser endgültig zu besiegen. Doch die Energie des Strohhuts geht langsam zur Neige ...

