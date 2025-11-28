Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
One Piece

Kein Ausweg! Ein höllischer Anblick auf Onigashima!

ProSieben MAXXFolge vom 28.11.2025
Kein Ausweg! Ein höllischer Anblick auf Onigashima!

Kein Ausweg! Ein höllischer Anblick auf Onigashima!Jetzt kostenlos streamen

One Piece

Folge vom 28.11.2025: Kein Ausweg! Ein höllischer Anblick auf Onigashima!

24 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12

Ganz Onigashima steht mittlerweile in Flammen und Ruffys Freunde müssen versuchen, aus den unterschiedlichen Etagen zu entkommen. Auf dem Dach des Anwesens befinden sich der Strohhut und Kaido noch immer mitten im Kampf und zeigen keine Gnade.

Alle verfügbaren Folgen