One Piece
Folge vom 13.11.2025: Zurück ins feudale Zeitalter. Boss Ruffy ist zurück!
Folge vom 13.11.2025Ab 12
Die Strohhut-Bande ist in der Hauptstadt Groß Jipang und will sich die Chance nicht entgehen lassen, am großen Sänften-Rennen teilzunehmen. Für den Gewinner geht es um einen Wunsch vor dem magischen Schatz im heiligen Schrein! Doch als die Thriller Company auftaucht, wird der Wettbewerb mit unfairen Mitteln geführt.
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS