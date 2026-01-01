Der Wille Oharas - Die geerbte ForschungJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 12.01.2026: Der Wille Oharas - Die geerbte Forschung
24 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12
Shaka berichtet den Strohhüten von den Geschehnissen auf Ohara vor 22 Jahren und enthüllt ein Geheimnis über die Gründung der Revolutionsarmee, die mit Monkey D. Dragon zusammenhängt. Außerdem erklärt Vegapunk Ruffy und den anderen, wie seine Klone funktionieren.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS