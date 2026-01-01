Zum Inhalt springenBarrierefrei
One Piece

Der Wille Oharas - Die geerbte Forschung

ProSieben MAXXFolge vom 12.01.2026
Folge vom 12.01.2026: Der Wille Oharas - Die geerbte Forschung

24 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12

Shaka berichtet den Strohhüten von den Geschehnissen auf Ohara vor 22 Jahren und enthüllt ein Geheimnis über die Gründung der Revolutionsarmee, die mit Monkey D. Dragon zusammenhängt. Außerdem erklärt Vegapunk Ruffy und den anderen, wie seine Klone funktionieren.

