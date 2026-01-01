Zum Inhalt springenBarrierefrei
One Piece

Abfangvorbereitungen - Rob Lucci schlägt zu!

ProSieben MAXX
Folge vom 14.01.2026
Abfangvorbereitungen - Rob Lucci schlägt zu!

Abfangvorbereitungen - Rob Lucci schlägt zu!Jetzt kostenlos streamen

One Piece

Folge vom 14.01.2026: Abfangvorbereitungen - Rob Lucci schlägt zu!

24 Min.
Folge vom 14.01.2026
Ab 12

Shaka verwehrt der Weltregierung den Zugang zu Egghead. Die CP0, unter der Führung von Rob Lucci, schafft es dennoch, die Insel zu betreten. Daraufhin ordnet Shaka eine sofortige Evakuierung der Bewohner an ...

