One Piece
Folge vom 27.01.2026: Die Invasion beginnt! Die Armada der Whitebeard-Piraten
24 Min.Folge vom 27.01.2026Ab 12
Die Soldaten bereiten sich auf die Attacke von Whitebeard und dessen Flotte vor. Währenddessen erreicht Sengoku die Nachricht, dass die Tore der Gerechtigkeit ohne seinen Befehl geöffnet wurden.
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS