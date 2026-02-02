Ruffy gegen die Marine: Die Schlacht beginntJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 02.02.2026: Ruffy gegen die Marine: Die Schlacht beginnt
24 Min.Folge vom 02.02.2026Ab 12
Die Hinrichtung von Ace soll vorgezogen werden, was Ruffy noch mehr unter Druck setzt. Er will alles tun, um den Freund zu retten. Garp will ihn zurückhalten, denn er hält die Information für eine Falle.
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS