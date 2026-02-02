Ein Kampf jagt den Nächsten! Teufelsfrucht gegen TeufelsfruchtJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 02.02.2026: Ein Kampf jagt den Nächsten! Teufelsfrucht gegen Teufelsfrucht
24 Min.Folge vom 02.02.2026Ab 12
Whitebeard und die anderen Piraten-Banden schließen sich zusammen. Doch sind sie der mächtigen Marine gewachsen? Ace ist kurz davor, die Hoffnung zu verlieren.
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS