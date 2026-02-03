Die Transformation des Bartholomäus Bär. Ivankovs FurienattackeJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 03.02.2026: Die Transformation des Bartholomäus Bär. Ivankovs Furienattacke
24 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 12
Ruffy kämpft sich mit Jinbei, Ivankov und Hancock an seiner Seite immer weiter voran. Dann trifft er auf seinen nächsten Gegner. Falkenauge.
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS