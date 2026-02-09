Die Kraft, die das Leben verkürzt. Rettung um jeden PreisJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 09.02.2026: Die Kraft, die das Leben verkürzt. Rettung um jeden Preis
24 Min.Folge vom 09.02.2026Ab 12
Whitebeard, Marco und Jozu sind schwer verletzt, und auch Ruffy hat das Kämpfen sehr mitgenommen. Als er aus seinem Delirium erwacht, bittet er Ivankov, ihm noch einmal Hormone zu spritzen, damit er weiterkämpfen kann.
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS