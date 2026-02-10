Die Entscheidung der Brüder. Kampf der Generationen!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 10.02.2026: Die Entscheidung der Brüder. Kampf der Generationen!
24 Min.
Ab 12
Es kommt zum Showdown: Sengkok zerstört das Schafott, und Ace, Ruffy und Mr. 3 - der sich als einer der Henker ausgegeben hat - stürzen in die Tiefe. Noch im freien Fall versuchen Ruffy und Mr. 3, Aces Handschellen zu lösen.
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS