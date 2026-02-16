Akainu gibt nicht nach! Die Magmafaust greift Ruffy an!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 16.02.2026: Akainu gibt nicht nach! Die Magmafaust greift Ruffy an!
24 Min.Folge vom 16.02.2026Ab 12
Nachdem Blackbeard die Festung zerstört hat, will er nun ganz Marine Ford im Meer versenken. Akainu verletzt Ruffy schwer, und die beiden fallen ins Eis, wo gierige Krokodile auf sie warten ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS