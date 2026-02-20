Eines Tages stechen wir in See! Das Rabauken-Trio trinkt BrüderschaftJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 20.02.2026: Eines Tages stechen wir in See! Das Rabauken-Trio trinkt Brüderschaft
24 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12
Sabo erzählt seine Lebensgeschichte: Ruffy und Ace erfahren, dass er eigentlich ein Adeliger ist. Die drei trinken Sake zusammen und sind von nun an Brüder.
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS