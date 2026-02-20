Weg von der Dadan Familie? Die geheime Basis!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 20.02.2026: Weg von der Dadan Familie? Die geheime Basis!
24 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12
Ruffy, Ace und Sabo streiten sich schon wieder, müssen ihren Zwist aber schnell begraben, denn sie werden von Garp attackiert. Sie beschließen, sich ein Versteck zu bauen und versorgen sich mit Material vom Gray Terminal. Am Ende sieht das Versteck wie ein Piraten-Schiff aus.
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS