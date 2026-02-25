Wo liegt die Freiheit? Abfahrt unter TränenJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 25.02.2026: Wo liegt die Freiheit? Abfahrt unter Tränen
24 Min.Folge vom 25.02.2026Ab 12
Die Wege der Freunde trennen sich: Sabo verlässt das Königreich Goa, um endlich frei zu sein. Ace und Dadan kämpfen mit den Bluejam-Piraten, und Ruffy flieht mit dem Rest der Dadan-Familie.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS