Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
One Piece

Die Rückkehr einer Legende! Ruffys Faust donnert durch den Himmel

ProSieben MAXXFolge vom 29.10.2025
Die Rückkehr einer Legende! Ruffys Faust donnert durch den Himmel

Die Rückkehr einer Legende! Ruffys Faust donnert durch den HimmelJetzt kostenlos streamen

One Piece

Folge vom 29.10.2025: Die Rückkehr einer Legende! Ruffys Faust donnert durch den Himmel

24 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 12

Momonosuke muss in seiner Drachenform dafür sorgen, dass die fliegende Insel Onigashima in der Luft bleibt. Die Aufgabe lastet schwer auf seinen Schultern, doch Yamato steht ihm unterstützend zur Seite. Ruffy und Kaido liefern sich währenddessen eine gnadenlose Schlacht.

Alle verfügbaren Folgen