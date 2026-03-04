Ankunft in der Neuen Welt! Das Meer der Schrecken und WunderJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 04.03.2026: Ankunft in der Neuen Welt! Das Meer der Schrecken und Wunder
24 Min.Folge vom 04.03.2026Ab 12
Bonney wird von den Blackbeard-Piraten gefangen genommen. Akainu kommt ihr zu Hilfe, und gemeinsam fliehen sie von der Insel. Chopper präsentiert sein Alter Ego: "Chopper-Mask".
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS