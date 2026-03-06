Ruffys Training beginnt. Der Meister des HakiJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 06.03.2026: Ruffys Training beginnt. Der Meister des Haki
24 Min.Folge vom 06.03.2026Ab 12
Jinbei lässt Ruffy bei Rayleigh mit den Worten zurück, dass sie sich in zwei Jahren auf Fisherman Island treffen werden. Für Ruffy heißt es jetzt: trainieren, trainieren, trainieren ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS