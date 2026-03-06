Der Beginn eines neuen Kapitels! Die falschen Strohhüte!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 06.03.2026: Der Beginn eines neuen Kapitels! Die falschen Strohhüte!
24 Min.Folge vom 06.03.2026Ab 12
Nach zwei Jahren schließen sich die Strohhut-Piraten wieder zusammen. In der Zwischenzeit ist viel passiert. Sogar eine falsche Strohhut-Bande, die sich als Ruffy und Co. ausgeben, geistert über die Meere.
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS