One Piece

ProSieben MAXXFolge vom 09.03.2026
One Piece

Folge vom 09.03.2026: Die Marine greift ein. Das Ziel ist die Strohhutbande

24 Min.Folge vom 09.03.2026Ab 12

Die Strohhutbande gerät ins Visier der Marine. Derweil ist Chopper gemeinsam mit Lysop und Nami auf dem Weg zum Schiff, wo sie auf Robin und Franky treffen. Außerdem erhält die Marine einen Hinweis auf den Verbleib der neuen Crewmitglieder der falschen Strohhüte ...

