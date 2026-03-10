Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
One Piece

Die Schlacht beginnt! Die Früchte des Trainings

ProSieben MAXXFolge vom 10.03.2026
Die Schlacht beginnt! Die Früchte des Trainings

Die Schlacht beginnt! Die Früchte des TrainingsJetzt kostenlos streamen

One Piece

Folge vom 10.03.2026: Die Schlacht beginnt! Die Früchte des Trainings

23 Min.Folge vom 10.03.2026Ab 12

In Grove 46 ereignet sich eine Schlacht zwischen den Marinesoldaten und den falschen Strohhüten. Unter der Leitung von Sentomaru und mit Hilfe seiner Pacifistas gelingt es der Marine, die Piraten zurückzudrängen. Kommt nun die Wahrheit über den falschen Strohhut ans Licht?

Alle verfügbaren Folgen