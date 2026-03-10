Die Schlacht beginnt! Die Früchte des TrainingsJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 10.03.2026: Die Schlacht beginnt! Die Früchte des Trainings
23 Min.Folge vom 10.03.2026Ab 12
In Grove 46 ereignet sich eine Schlacht zwischen den Marinesoldaten und den falschen Strohhüten. Unter der Leitung von Sentomaru und mit Hilfe seiner Pacifistas gelingt es der Marine, die Piraten zurückzudrängen. Kommt nun die Wahrheit über den falschen Strohhut ans Licht?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS