Sanjis Mutation! Die zwei Flügel in der Klemme!
One Piece
Folge vom 31.10.2025: Sanjis Mutation! Die zwei Flügel in der Klemme!
24 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 12
Momonosuke versucht, mächtige Flammenwolken heraufzubeschwören, die diejenigen von Kaido übertreffen, um somit den Absturz der fliegenden Insel zu verhindern. Im Inneren des Palastes kämpft Sanji noch immer gegen Queen. Als der Gegner eine neue Technik einsetzt, muss sich der Strohhut etwas einfallen lassen ...
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS