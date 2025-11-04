Eine Schattengestalt zieht die Fäden! Onigashima in Flammen!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 04.11.2025: Eine Schattengestalt zieht die Fäden! Onigashima in Flammen!
24 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12
Queens Attacken prallen an Sanjis Körper spurlos ab. Der Strohhut befürchtet nun, dass er sich, wie der Rest seiner Familie, in ein kaltblütiges Monster verwandelt. Kinemon, der im Sterben liegt, hört plötzlich die Stimme eines tot geglaubten Feindes ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS