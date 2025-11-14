Ruffy macht seinen Zug! Der Wendepunkt der neuen ÄraJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 14.11.2025: Ruffy macht seinen Zug! Der Wendepunkt der neuen Ära
24 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12
Zorro gelingt es endlich, King zu besiegen. Nun bleiben nur noch die letzten Kotrahenten Big Mom und Kaido übrig. Ruffy befindet sich noch immer im Kampf mit dem mächtigen Kaiser, sollte er diesen jedoch bezwingen, besteht die Gefahr, dass Onigashima auf die Blumen Hauptstadt herabstürzt und diese vernichtet.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS