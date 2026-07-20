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One Piece

Ein schockierendes Geständnis! - Laws rührender Schwur

ProSieben MAXXFolge vom 20.07.2026
Ein schockierendes Geständnis! - Laws rührender Schwur

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One Piece

Folge vom 20.07.2026: Ein schockierendes Geständnis! - Laws rührender Schwur

24 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 12

Damit Ruffy und Law weiter zum Palast und zu De Flamingo vordringen können, fordert Zorro Pica zu einem Duell heraus. An allen Fronten bieten die Widerstandskämpfer der Zerstörung Dress Rosas die Stirn und sammeln neue Kräfte. Law erinnert sich, dass er eine ganz persönliche Rechnung mit De Flamingo offen hat, welche er endlich begleichen will.

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