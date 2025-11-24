Es gibt nur einen Sieger! Ruffy gegen Kaido!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 24.11.2025: Es gibt nur einen Sieger! Ruffy gegen Kaido!
24 Min. Folge vom 24.11.2025 Ab 12
Die Fünf Weisen beauftragen die Agenten der CP0 damit, Ruffy mit allen Mitteln auszuschalten. Dieser befindet sich noch immer im Kampf gegen Kaido und setzt Gear 4 ein, um den Kaiser endgültig zu besiegen. Doch die Energie des Strohhuts geht langsam zur Neige ...
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS