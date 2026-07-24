Unbesiegbar! - Die furchteinflössende NussknackerarmeeJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 24.07.2026: Unbesiegbar! - Die furchteinflössende Nussknackerarmee
24 Min.Folge vom 24.07.2026Ab 12
Viola gelingt es, das Versteck der Zwergenprinzessin Mansherry ausfindig zu machen. Doch das bedeutet auch, dass sich die Freiheitskämpfer unbemerkt ins Schloss stehlen müssen, vorbei an De Flamingo und seinen Schergen. Auf dem Königsplateau haben Ruffy und Cavendish derweil ganz andere Sorgen: Sie werden von einer Armee riesiger Nussknacker angegriffen, denen keinerlei Angriff Schaden bereitet.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 13-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation & © Season 14-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation