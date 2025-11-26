Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
One Piece

Ruffy erreicht sein Maximum! Gear 5!

ProSieben MAXXFolge vom 26.11.2025
Ruffy erreicht sein Maximum! Gear 5!

Ruffy erreicht sein Maximum! Gear 5!Jetzt kostenlos streamen

One Piece

Folge vom 26.11.2025: Ruffy erreicht sein Maximum! Gear 5!

24 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 12

Ruffy erwacht auf wundersame Weise wieder zum Leben. Es gelingt ihm, völlig neue Kräfte zu entfesseln und Gear 5 zu erreichen. Sofort greift er Kaido wieder an. Die Fünf Weisen erklären derweil, was es mit der Gum-Gum-Frucht auf sich hat.

Alle verfügbaren Folgen