Die Erde bebt erneut! - Picas großes ÜberraschungsmanöverJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 11.08.2026: Die Erde bebt erneut! - Picas großes Überraschungsmanöver
24 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12
Nachdem sich nun auch Kyros in seinen Weg stellt, zieht Pica das stärkste Ass aus seinem Ärmel und verwandelt sich in eine kolossale Steingestalt, die ganz Dress Rosa dem Erdboden gleichzumachen droht. Zorro muss sich schleunigst einen Plan überlegen, um den Kommandanten aufzuhalten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 13-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation & © Season 14-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation