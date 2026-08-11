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One Piece

Die Erde bebt erneut! - Picas großes Überraschungsmanöver

ProSieben MAXXFolge vom 11.08.2026
Die Erde bebt erneut! - Picas großes Überraschungsmanöver

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One Piece

Folge vom 11.08.2026: Die Erde bebt erneut! - Picas großes Überraschungsmanöver

24 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12

Nachdem sich nun auch Kyros in seinen Weg stellt, zieht Pica das stärkste Ass aus seinem Ärmel und verwandelt sich in eine kolossale Steingestalt, die ganz Dress Rosa dem Erdboden gleichzumachen droht. Zorro muss sich schleunigst einen Plan überlegen, um den Kommandanten aufzuhalten.

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