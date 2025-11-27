Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXFolge vom 27.11.2025
Folge vom 27.11.2025: Eine lächerliche Fähigkeit! Gear 5 kommt richtig in Fahrt!

24 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 12

Auf Onigashima geht der Kampf zwischen Kaido und Ruffy weiter. Der Strohhut testet seine neuen Fähigkeiten und kann nun auch seine Umgebung wie Gummi manipulieren. Außerdem hält er seinen Gegner dadurch in Schach, dass er sich in einen Riesen verwandelt.

