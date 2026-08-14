Unangreifbar! - Trebols schockierendes GeheimnisJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 14.08.2026: Unangreifbar! - Trebols schockierendes Geheimnis
23 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 12
Mit seiner Klebeschleuder gelingt es Trébol, Ruffy lahmzulegen. Um De Flamingos Sieg zu garantieren, scheut der Kommandant keine Maßnahmen - denn an dessen Alleinherrschaft hat er ein ganz besonderes Interesse.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 13-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation & © Season 14-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation