Das Gehirn eines Genies - Sechs Mal Vegapunk!

ProSieben MAXXFolge vom 08.01.2026
Folge vom 08.01.2026: Das Gehirn eines Genies - Sechs Mal Vegapunk!

24 Min.Folge vom 08.01.2026Ab 12

Die Strohhüte, die sich im Labor auf den Wolken befinden, werden von einem Pacifista angegriffen, der wie Jimbei aussieht. Vegapunks Satelliten beobachten den Kampf voller Spannung. Ruffy und die anderen machen derweil eine interessante Entdeckung auf einem Schrottplatz.

