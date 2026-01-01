Das Gehirn eines Genies - Sechs Mal Vegapunk!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 08.01.2026: Das Gehirn eines Genies - Sechs Mal Vegapunk!
24 Min.Folge vom 08.01.2026Ab 12
Die Strohhüte, die sich im Labor auf den Wolken befinden, werden von einem Pacifista angegriffen, der wie Jimbei aussieht. Vegapunks Satelliten beobachten den Kampf voller Spannung. Ruffy und die anderen machen derweil eine interessante Entdeckung auf einem Schrottplatz.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS