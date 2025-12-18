Zum Inhalt springenBarrierefrei
One Piece

Dunkle Verschwörungen! - Die Operation: Flucht von Egghead!

ProSieben MAXXFolge vom 18.12.2025
Dunkle Verschwörungen! - Die Operation: Flucht von Egghead!

Folge vom 18.12.2025: Dunkle Verschwörungen! - Die Operation: Flucht von Egghead!

24 Min. Ab 12

Vegapunk möchte mit den Strohhüten von Egghead fliehen und bittet sie, ihn auf der Sunny mitzunehmen. Lucci hingegen will sicherstellen, dass niemand von der Insel entkommen kann. Er ordnet an, alle Schiffe zu zerstören und die Fluchtwege zu blockieren.

